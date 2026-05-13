Διεθνής αναγνώριση για το σχολείο ACS Athens

Το αγγλόφωνο σχολείο ACS Athens το οποίο λειτουργεί την Αθήνα από το 1945, ανακηρύχθηκε “υποδειγματικό” σχολείο από τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης σχολείων των ΗΠΑ Middle States Association of Schools and Colleges (MSA). Το ACS ανακηρύχθηκε Exemplar School αναδεικνύοντας την καινοτόμο, μαθητοκεντρική προσέγγιση του και τη δέσμευσή του για «Διατήρηση της Αριστείας». Η διάκριση δόθηκε από διακεκριμένους διεθνείς καθηγητές, ερευνητές και δασκάλους που συμμετείχαν σε ένα ακαδημαικό συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η πρόεδρος του ACS Athens, Δρ. Πέγκυ Πελώνη.Πέρα από ένα παραδοσιακό ακαδημαϊκό συνέδριο, η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις 12 μαθητικών projects και 9 ομιλίες τύπου TED στο Θέατρο του ACS Athens, φέρνοντας τους μαθητές δίπλα σε επαγγελματίες από Αμερική κι Ευρώπη για να επιδείξουν την «Ενσυνείδητη Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη» (Conscious Global Citizenship) στην πράξη. Το συνέδριο υπογράμμισε τη σημασία ενός προγράμματος σπουδών βασισμένου σε αξίες και στην έρευνα, το οποίο προετοιμάζει τους ηγέτες του αύριο να πλοηγηθούν σε πολυεπίπεδες παγκόσμιες προκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τον εξελισσόμενο ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές εκπαιδευτικό τοπίο. Συνολικά, 169 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού παρουσίασαν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και ευρήματα, μαζί με 15 διοικητικά στελέχη, σε συνολικά 86 παρουσιάσεις.Κατά την τελετή έναρξης, η Πρόεδρος Πέγκυ Πελώνη περιέγραψε την εκδήλωση ως μια γιορτή μιας «ζωντανής, πολυπολιτισμικής μαθησιακής κοινότητας αφιερωμένης στη διαμόρφωση ενσυνείδητων παγκόσμιων πολιτών που ηγούνται με ενσυναίσθηση, σκέφτονται με σκοπό και ενεργούν με θάρρος». Η Πρόεδρος του ACS Athens εξήρε την αξία της κοινότητας, δηλώνοντας ότι «πίσω από κάθε ορόσημο, κάθε επιτυχία και κάθε ζωή που μεταμορφώνεται, υπάρχει πράγματι μια κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι στοχαστικοί επαγγελματίες, αφοσιωμένοι όχι μόνο στην ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και στην ενδυνάμωση της ίδιας της ανθρωπιάς». Αναφερόμενη στη σημασία της προετοιμασίας, η Δρ Πελώνη σημείωσε ότι «η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι ένας ανταγωνισμός για το ποιος το κάνει καλύτερα. Είναι ένα συλλογικό ταξίδι και μια κοινή δέσμευση για να βρούμε μαζί το καλύτερο μονοπάτι για κάθε παιδί».Υπογραμμίζοντας τη μοναδική θεσμική ισχύ του σχολείου, ο κ. Pascal Apostolides, Πρόεδρος του Board of Trustees, σημείωσε ότι το ACS Athens είναι ένα από τα πρώτα διεθνή σχολεία που πέτυχαν το καθεστώς της «Διαρκούς Αριστείας» (Sustaining Excellence). «Αυτή η πολυμορφία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητας του σχολείου μας και η δύναμή μας», είπε προσθέτοντας ότι οι απόφοιτοι είναι αληθινοί πολίτες του κόσμου και ότι οι μαθητές του ACS εκπροσωπούν πάνω από 60 διαφορετικές εθνικότητες.Στη φωτογραφία οι Επίτροποι του ACS Athens, Δημήτρης Πανέρας και Γιώργος Σηφάκης, μαζί με την πρόεδρο, Δρ. Πέγκυ Πελώνη και την κοσμήτορα ακαδημαϊκών καθηκόντων, Τζούλια Τοκατλίδου.Η ομάδα αξιολόγησης της MSA, με επικεφαλής τη Lina Lewis και τη Rose Puffer, προσέφερε μια διθυραμβική εκτίμηση της κουλτούρας του σχολείου, περιγράφοντας το ACS Athens ως έναν «πραγματικό οργανισμό μάθησης». Στις καταληκτικές της παρατηρήσεις, η κα. Puffer δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένες από την αριστεία που συναντήσαμε εδώ στο ACS Athens... Το σχολείο αποτελεί το απόλυτο πρότυπο (exemplar) του πρωτοκόλλου “Sustaining Excellence” σε κάθε πτυχή και με κάθε τρόπο». Η ομάδα επαίνεσε ιδιαίτερα τη «στρατηγική καθοδήγηση» του σχολείου και την πρωτοποριακή ενσωμάτωση της υπεύθυνης χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο μαθησιακό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η κουλτούρα σεβασμού και η αυθεντική φωνή των μαθητών καθιστούν το έργο του σχολείου «βιωματικό» και όχι απλώς θεωρητικό.Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η επίτιμη προσκεκλημένη και καθηγήτρια του Columbia University, Dr. Adela Gondek, τόνισε ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να στηρίζεται στους πυλώνες της Εκπαίδευσης, της Ηγεσίας και της Ηθικής. Παρατήρησε ότι το ACS Athens μεταβαίνει επιτυχώς από το «τι» διδάσκεται στο «πώς» διδάσκεται, ενδυναμώνοντας τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι του εαυτού τους. «Ενώ αντιμετωπίζουμε ανησυχητικές παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική ισότητα», σημείωσε η Δρ Gondek, «εξοπλίζουμε τα παιδιά μας με νέα γνώση, νέα υπευθυνότητα και μια νέα αίσθηση ισορροπίας για να τις ξεπεράσουν».