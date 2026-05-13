Γεωργιάδης για Ταμείο Καινοτομίας: Δημιουργούμε μια νέα αρχιτεκτονική προς όφελος των ασθενών

Το Σχέδιο Νόμου εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής - «Σενάριο συνωμοσιολογίας», οι ισχυρισμοί ότι η δημιουργία του Ταμείου έρχεται μετά από πιέσεις που άσκησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Το έχουμε ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 είπε ο υπουργός Υγείας