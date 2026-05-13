Λύκος εμφανίστηκε μέρα μεσημέρι στον ποδηλατόδρομο στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων, σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης, όπως γράφει το EpirusPost.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε σημείο όπου καθημερινά κινούνται ποδηλάτες, αθλούμενοι και περαστικοί, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα. Στα πλάνα διακρίνεται ο λύκος να κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου με απόλυτη ηρεμία.



Μετά τον εντοπισμό του ζώου, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ωστόσο οι δυνατότητες παρέμβασης σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με κατοίκους, είναι η πρώτη φορά που λύκος εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο, πολύ κοντά σε σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς μέχρι σήμερα αντίστοιχες εμφανίσεις καταγράφονταν κυρίως σε ορεινές και δασικές περιοχές έξω από την πόλη.
