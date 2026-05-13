Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

«Δεν μένει η εικόνα, αλλά το πώς τους έκανες να νιώσουν»

Η μούσα του Stephane Rolland, των luxury brands και της υψηλής ραπτικής, είναι κοινωνική λειτουργός και μέντορας της νέας γενιάς μοντέλων

Αναμέτρηση με τον Λόρδο Ελγιν

Ο χαρισματικός πρωταγωνιστής ενσαρκώνει τον πιο αντιπαθητικό λόρδο στην ιστορία της Ελλάδας, σε μία τηλεοπτική διαδρομή που φέρνει στο φως αλήθειες για την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα

To πιο κλειστό κλαμπ του κόσμου

Ενας από τους πρώτους πιλότους του μιλά για το αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου και της πολυτέλειας με πτήσεις που έκαναν τον κόσμο να φαίνεται μικρός

Η συγγραφέας που δούλεψε με τον «Διάβολο» της μόδας

Ενας χρόνος θητείας δίπλα στην Αννα Γουίντουρ τής έδωσε όσο υλικό χρειαζόταν για να γράψει το μυθιστόρημα «The devil wears Prada» και να σαρώσει στο box office

Τελείωσε μ’ αυτούς

Top model & πολιτικός μηχανικός

«Η ζωή έχει να κάνει περισσότερο με όσα δεν μπορείς να εξηγήσεις αλλά τα νιώθεις»

Τα νέα φορέματα αποχαιρετούν την ήσυχη πολυτέλεια

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί

και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Στο νέο Marie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘέμαΑνάμεσα στα συριανά αρχοντικά και τις βραχώδεις παραλίες της Ερμούπολης, εντυπωσιακά κομμάτια και αξεσουάρ γίνονται η βάση για εμφανίσεις με ανεπιτήδευτη λάμψη. Πλούσιες φούστες, ασύμμετρες ντραπέ γραμμές, φλοράλ μοτίβα, καλοκαιρινά φορέματα, μαγιό και ασπρόμαυρα σύνολα με φόντο την πανέμορφη Σύρο, συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα φτιαγμένη για τα επίσημα αλλά και τα αυθόρμητα ραντεβού του καλοκαιριού. Γιατί αυτή τη σεζόν, το ντύσιμο γίνεται μέρος της διασκέδασης.Στο ίδιο τεύχος, διαβάζουμε για τη φούστα ως το απόλυτο κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας,αλλά και για τα αξεσουάρ που δίνουν στις εμφανίσεις την υπερβολή και τη λάμψη που ζητά η εποχή.Καθώς το καλοκαίρι ξεκινά και μας καλεί να κοινωνικοποιηθούμε αναπολούμε τη χαρά της φιλοξενίας και τη σημασία τού να ανοίγεις το σπίτι ή το μπαλκόνι σου για τους φίλους σου, ακόμη και χωρίς ινσταγκραμικά σερβίτσια. Γιατί το να περιποιείται κανείς τους ανθρώπους του παραμένει ένα από τα πιο ουσιαστικά flex.Με το φαινόμενο των tradwife influencers να κερδίζει έδαφος και την αποκαθήλωση του girlboss ιδανικού από τη γενιά Z, αναρωτιόμαστε τι κρύβεται πίσω από τη νέα γοητεία της «ψηφιακής νοικοκυράς». Είναι αθώα νοσταλγία, στροφή στον συντηρητισμό ή μια αντίδραση σε ένα εργασιακό και κοινωνικό μοντέλο που υποσχέθηκε στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα;Κάθε μήνα συναντάμε καλλιτέχνες που μας εμπνέουν με την τέχνη, τα λόγια και τις ιδέες τους. Σε αυτό το τεύχος:Η Νεφέλη Φασούλη μοιράζεται σκέψεις για το παρελθόν και όνειρα για το μέλλον, λίγο πριν τη συναυλία της στο Θέατρο Βράχων.Η Billie Kark, με αφορμή τη νέα της κυκλοφορία και το ζωογόνο Έρεβος, μιλά για τη γυναικεία δημιουργία και τη μουσική ως ανάγκη.Το Παιδί Τραύμα, μέσα από το άλμπουμ του Δεύτερη ζωή, μας θυμίζει ότι η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε.Ο Monsieur Minimal ετοιμάζει ένα «Μουσικό Δείπνο» στο Gazarte Roof Stage, λίγο πονηρά και αρκετά τρυφερά.Πέντε ερμηνεύτριες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μοιράζονται κάτι από τη μαγεία του κόσμου τους λίγο πριν από τις δύο συναυλίες του Ιουνίου με τις οποίες θα αποχαιρετήσουν μαζί μας το Ηρώδειο.Ακόμη, η απρόσμενη σχέση της Κέιτ Μος με τον Λούσιαν Φρόιντ έγινε ταινία.Η ομορφιά ετοιμάζεται για το καλοκαίρι με 10 αλήθειες για τα αντηλιακά, την τάση του blonzer και τα θερινά αρώματα που αξίζουν μια δοκιμήΗ θάλασσα γίνεται πηγή δημιουργικότητας για τη Μυρσίνη ΑλεξανδρίδηΈνα σπίτι στα Κύθηρα μάς μεταφέρει τη ζεστασιά και το φως του Ιονίου.Εκείνος πάσχιζε απεγνωσμένα να θυμηθεί, εκείνη, εξίσου απελπισμένα, να σβήσει οριστικά κάθε ανάμνηση. Ένα ζευγάρι ακολουθεί αντίθετες τροχιές διεκδικώντας τον έρωτα. Ο άνδρας ψάχνοντας τον παλιό του εαυτό, η γυναίκα προσπαθώντας να θάψει όλα τα περασμένα.Με κύριο χαρακτηριστικό της τη δημιουργία συναρπαστικών εικόνων ερωτισμού, χωρίς όμως ποτέ να χάνει την υψηλή ποιότητα και την ευγένεια της γραφής της, η Anne Mather (λογοτεχνικό ψευδώνυμο της πολυγραφότατης Βρετανίδας συγγραφέως Mildred Grieveson), θεωρείται μία από τις κορυφαίες δημιουργούς στο χώρο του αισθηματικού μυθιστορήματος. Τα βιβλία της Mather της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.Στον «Επικίνδυνο πειρασμό», κεντρικοί ήρωες είναι ο Τζέικ, η σύζυγός του, η Κέιτλιν, και ο Νέιθαν, δίδυμος αδελφός του Τζέικ. Οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία πρόσωπα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς ο Τζέικ αναλαμβάνει να διαπράξει ένα έγκλημα αντί για τον Νέιθαν, ο οποίος το είχε σχεδιάσει και ετοιμαζόταν να το εκτελέσει. Όμως, μια αλλόκοτη νέμεσις παρεμβαίνει, όταν ο Τζέικ επιζεί ενός αεροπορικού δυστυχήματος. Δεν χάνει τη ζωή του, χάνει όμως τη μνήμη του. Γι' αυτό και δεν έχει την παραμικρή ιδέα γιατί κατηγορείται για το έγκλημα που διέπραξε στη θέση του αδελφού του. Όταν ξυπνά στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, το μνημονικό του Τζέικ είναι εντελώς κενό. Δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το όνομα της συζύγου, ούτε καν το δικό του, εξού και δεν αντιδρά όταν του λένε πως ονομάζεται «Νέιθαν Γουλφ», συναινώντας, αλλά χωρίς να το συνειδητοποιεί, σε μια αμοιβαία ανταλλαγή ταυτοτήτων με τον αδελφό του. Την ίδια στιγμή, η Κέιτλιν βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση. Από τη μία, δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο με τον οποίον μοιράστηκε τη ζωή της. Εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τίποτα δεν θυμίζει τον παλιό Τζέικ. Από την άλλη, όμως, αυτός ο, επί της ουσίας άγνωστος άντρας, της φαίνεται ακαταμάχητα γοητευτικός. Έτσι, η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μόνο εάν ο Τζέικ ανακτήσει τη μνήμη -και τον παλιό εαυτό του.Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό μυθιστόρημα «Επικίνδυνος πειρασμός» της Anne Mather είναι στο ΘΕΜΑ.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Δεν μένει η εικόνα, αλλά το πώς τους έκανες να νιώσουν»Η μούσα του Stephane Rolland, των luxury brands και της υψηλής ραπτικής, είναι κοινωνική λειτουργός και μέντορας της νέας γενιάς μοντέλωνΑναμέτρηση με τον Λόρδο ΕλγινΟ χαρισματικός πρωταγωνιστής ενσαρκώνει τον πιο αντιπαθητικό λόρδο στην ιστορία της Ελλάδας, σε μία τηλεοπτική διαδρομή που φέρνει στο φως αλήθειες για την κλοπή των γλυπτών του ΠαρθενώναTo πιο κλειστό κλαμπ του κόσμουΕνας από τους πρώτους πιλότους του μιλά για το αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου και της πολυτέλειας με πτήσεις που έκαναν τον κόσμο να φαίνεται μικρόςΗ συγγραφέας που δούλεψε με τον «Διάβολο» της μόδαςΕνας χρόνος θητείας δίπλα στην Αννα Γουίντουρ τής έδωσε όσο υλικό χρειαζόταν για να γράψει το μυθιστόρημα «The devil wears Prada» και να σαρώσει στο box officeΤελείωσε μ’ αυτούςTop model & πολιτικός μηχανικός«Η ζωή έχει να κάνει περισσότερο με όσα δεν μπορείς να εξηγήσεις αλλά τα νιώθεις»Τα νέα φορέματα αποχαιρετούν την ήσυχη πολυτέλειαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.