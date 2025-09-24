Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί, ζημιές σε αγωγό και ρωσικά πλοία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία

Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί, ζημιές σε αγωγό και ρωσικά πλοία, δείτε βίντεο

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ναυτικά και εναέρια drones στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας

Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί, ζημιές σε αγωγό και ρωσικά πλοία, δείτε βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση με συνδυασμένη χρήση ναυτικών και εναέριων drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, καθώς χτυπήθηκαν τουλάχιστον πέντε σπίτια, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ Βένιαμιν Κοντράτιεφ με ανάρτηση του στο δικό το κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Παράλληλα, ζημιές υπέστη το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας (CPC), ενός διεθνούς έργου στο οποίο συμμετέχουν η Ρωσία, το Καζακστάν και μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Από τον κύριο αγωγό του CPC μεταφέρεται πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία προς τον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ, για εξαγωγή στις διεθνείς αγορές.




Η Μόσχα είχε ήδη μεταφέρει μέρος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας από τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία στο Νοβοροσίσκ, λόγω των επανειλημμένων ουκρανικών χτυπημάτων με πυραύλους και drones που έχουν πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πλοία της.





Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι ειδικές δυνάμεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας είχαν καταφέρει να ακινητοποιήσουν ρωσικό πλοίο κοντά στο Νοβοροσίσκ. Πρόκειται για σκάφος του τύπου MPSV07, πολλαπλών χρήσεων, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.



Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, με στόχο την αποδυνάμωση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και τη διατάραξη της ροής ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»

«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης