Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί, ζημιές σε αγωγό και ρωσικά πλοία, δείτε βίντεο

Η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση με συνδυασμένη χρήση ναυτικών και εναέριων drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία.Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, καθώς χτυπήθηκαν τουλάχιστον πέντε σπίτια, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ Βένιαμιν Κοντράτιεφ με ανάρτηση του στο δικό το κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.Παράλληλα, ζημιές υπέστη το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας (CPC), ενός διεθνούς έργου στο οποίο συμμετέχουν η Ρωσία, το Καζακστάν και μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Από τον κύριο αγωγό του CPC μεταφέρεται πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία προς τον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ, για εξαγωγή στις διεθνείς αγορές.Η Μόσχα είχε ήδη μεταφέρει μέρος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας από τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία στο Νοβοροσίσκ, λόγω των επανειλημμένων ουκρανικών χτυπημάτων με πυραύλους και drones που έχουν πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πλοία της.Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι ειδικές δυνάμεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας είχαν καταφέρει να ακινητοποιήσουν ρωσικό πλοίο κοντά στο Νοβοροσίσκ. Πρόκειται για σκάφος του τύπου MPSV07, πολλαπλών χρήσεων, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, με στόχο την αποδυνάμωση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και τη διατάραξη της ροής ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.