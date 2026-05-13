Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη

Πώς λειτουργούσε η δεύτερη εγκληματική ομάδα

- 3.336 λίτρα σκευάσματος βιοδιεγέρτη, τυποποιημένα σε πλαστικούς περιέκτες, καθώς και- Πολλά καπάκια, άδεια πλαστικά δοχεία και χαρτοκιβώτια.Σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας κοντά στην επιχείρηση, τα μέλη της ομάδας φέρεται να πραγματοποιούσαν δραστηριότητες ανάμιξης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας χημικών σκευασμάτων και λιπασμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.Διαπιστώθηκε η ύπαρξη, στο οποίο είχε τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία, μέσω της οποίας διοχετεύονταν υπολείμματα των χημικών σκευασμάτων απευθείας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου.Επισημαίνεται ότι, με τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης προκαλείται, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, καθώς και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.Παράλληλα, στον χώρο αυτόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 13.772,75 λίτρα και 1.000 κιλά σκευασμάτων βιοδιεγέρτη και λιπασμάτων,- Μηχανολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την ανάμιξη, συσκευασία και ανασυσκευασία των χημικών σκευασμάτων,- Τρεις κενές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη και- Μία παλετοδεξαμενή ίδιας χωρητικότητας, η οποία περιείχε υγρή ουσία άγνωστης χημικής σύστασης και- Ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς των παράνομων σκευασμάτων.Η δεύτερη εγκληματική ομάδα απαρτιζόταν από δύο μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από το 2021, στην, χωρίς να υφίσταται άδεια χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην περαιτέρω διακίνησή τους σε αγρότες.Ειδικότερα, ένα μέλος της ομάδας είχε αναλάβει την παράνομη εισαγωγή των σκευασμάτων από την Τουρκία και την παράδοσή τους στο άλλο μέλος, το οποίο στη συνέχεια τα προωθούσε στην αγορά.Μετά από έρευνα σε σπίτι που διαχειρίζεται το πρώτο μέλος της ομάδας στην περιοχή της Ημαθίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τα οποία παραδόθηκαν τη Δευτέρα (11/5/2026), από το αναζητούμενο μέλος της ομάδας στο συλληφθέν μέλος, σε περιοχή της Ημαθίας.Σε άλλη έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης των παράνομων φυτοφαρμάκων.Δείγματα των ανευρεθέντων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση και η περιεκτικότητά τους σε δραστικές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.