Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη
Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη
Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες για διακίνηση παράνομων φυτοφαρμάκων, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος - Πώς λειτουργούσαν οι εγκληματικές ομάδες
Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων, προχώρησε η Αστυνομία.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (12/5) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία είναι μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 500 κιλά και 520 λίτρα φυτοφαρμάκων,
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (12/5) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία είναι μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Πώς λειτουργούσε η πρώτη εγκληματική ομάδαΑπό τις αρχές του 2026, τα μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας είχαν ως σκοπό την εμπορία παράνομων φυτοφαρμάκων. Ένα από τα μέλη διατηρούσε ατομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με δραστηριότητα στο χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, μέσω της οποίας, με τη συνδρομή των άλλων μελών, πραγματοποιούσαν παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 500 κιλά και 520 λίτρα φυτοφαρμάκων,
- 3.336 λίτρα σκευάσματος βιοδιεγέρτη, τυποποιημένα σε πλαστικούς περιέκτες, καθώς και
- Πολλά καπάκια, άδεια πλαστικά δοχεία και χαρτοκιβώτια.
Σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας κοντά στην επιχείρηση, τα μέλη της ομάδας φέρεται να πραγματοποιούσαν δραστηριότητες ανάμιξης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας χημικών σκευασμάτων και λιπασμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φρεατίου συγκέντρωσης ακάθαρτων υδάτων, στο οποίο είχε τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία, μέσω της οποίας διοχετεύονταν υπολείμματα των χημικών σκευασμάτων απευθείας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου.
Επισημαίνεται ότι, με τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης προκαλείται άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, καθώς και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
Παράλληλα, στον χώρο αυτόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 13.772,75 λίτρα και 1.000 κιλά σκευασμάτων βιοδιεγέρτη και λιπασμάτων,
- Μηχανολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την ανάμιξη, συσκευασία και ανασυσκευασία των χημικών σκευασμάτων,
- Τρεις κενές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη και
- Μία παλετοδεξαμενή ίδιας χωρητικότητας, η οποία περιείχε υγρή ουσία άγνωστης χημικής σύστασης και
- Ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς των παράνομων σκευασμάτων.
Ειδικότερα, ένα μέλος της ομάδας είχε αναλάβει την παράνομη εισαγωγή των σκευασμάτων από την Τουρκία και την παράδοσή τους στο άλλο μέλος, το οποίο στη συνέχεια τα προωθούσε στην αγορά.
Μετά από έρευνα σε σπίτι που διαχειρίζεται το πρώτο μέλος της ομάδας στην περιοχή της Ημαθίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 225 κιλά και 36 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων τουρκικής προέλευσης, τα οποία παραδόθηκαν τη Δευτέρα (11/5/2026), από το αναζητούμενο μέλος της ομάδας στο συλληφθέν μέλος, σε περιοχή της Ημαθίας.
Σε άλλη έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης των παράνομων φυτοφαρμάκων.
Δείγματα των ανευρεθέντων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση και η περιεκτικότητά τους σε δραστικές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
- Πολλά καπάκια, άδεια πλαστικά δοχεία και χαρτοκιβώτια.
Σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας κοντά στην επιχείρηση, τα μέλη της ομάδας φέρεται να πραγματοποιούσαν δραστηριότητες ανάμιξης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας χημικών σκευασμάτων και λιπασμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φρεατίου συγκέντρωσης ακάθαρτων υδάτων, στο οποίο είχε τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία, μέσω της οποίας διοχετεύονταν υπολείμματα των χημικών σκευασμάτων απευθείας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου.
Επισημαίνεται ότι, με τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης προκαλείται άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, καθώς και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
Παράλληλα, στον χώρο αυτόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 13.772,75 λίτρα και 1.000 κιλά σκευασμάτων βιοδιεγέρτη και λιπασμάτων,
- Μηχανολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την ανάμιξη, συσκευασία και ανασυσκευασία των χημικών σκευασμάτων,
- Τρεις κενές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη και
- Μία παλετοδεξαμενή ίδιας χωρητικότητας, η οποία περιείχε υγρή ουσία άγνωστης χημικής σύστασης και
- Ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς των παράνομων σκευασμάτων.
Πώς λειτουργούσε η δεύτερη εγκληματική ομάδαΗ δεύτερη εγκληματική ομάδα απαρτιζόταν από δύο μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από το 2021, στην παράνομη εισαγωγή στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων από την Τουρκία, χωρίς να υφίσταται άδεια χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην περαιτέρω διακίνησή τους σε αγρότες.
Ειδικότερα, ένα μέλος της ομάδας είχε αναλάβει την παράνομη εισαγωγή των σκευασμάτων από την Τουρκία και την παράδοσή τους στο άλλο μέλος, το οποίο στη συνέχεια τα προωθούσε στην αγορά.
Μετά από έρευνα σε σπίτι που διαχειρίζεται το πρώτο μέλος της ομάδας στην περιοχή της Ημαθίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 225 κιλά και 36 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων τουρκικής προέλευσης, τα οποία παραδόθηκαν τη Δευτέρα (11/5/2026), από το αναζητούμενο μέλος της ομάδας στο συλληφθέν μέλος, σε περιοχή της Ημαθίας.
Σε άλλη έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και ένα φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης των παράνομων φυτοφαρμάκων.
Δείγματα των ανευρεθέντων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση και η περιεκτικότητά τους σε δραστικές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα