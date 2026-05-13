Στο «κόκκινο» η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού εξαιτίας τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα Κίνηση στους δρόμους Καραμπόλα Κηφισός

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο για υλικές ζημιές - Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πέτρου Ράλλη

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) στον Κηφισό  στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία, ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως και την Αττική Οδό.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Προς Αερδρόμιο:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

