Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ
Ο 20χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα - Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς - Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
Τραγωδία σήμερα το πρωί με έναν 20χρονο ναυτικό, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios, να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.
Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικούΣήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος
