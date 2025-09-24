Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό συνδέοντάς το με την εγκληματικότητα – Ποιες άλλες χώρες ανέφερε και τι λένε τα στοιχεία της ΕΛΑΣ