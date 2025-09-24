Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
ΚΟΣΜΟΣ
Κρουαζιερόπλοιο Νεροτσουλήθρα TikTok

Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views

«Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;» έγραψαν στα σχόλια του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok

Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
Γιώργος Χρήστου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου όταν παγιδεύτηκε μέσα σε νεροτσουλήθρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να έχει κολλήσει μέσα σε ένα διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτός της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουιαζερόπλοιου.

@kaylamierzejewski

Nothing beats a jet 2 holiday! #cruise #jet2holiday #waterslide #scary #allsokay

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧


Αν και ο TikTokker που δημοσίευσε το διάρκειας 13 δευτερολέπτων βίντεο δεν διευκρίνισε σε ποια κρουαζιέρα συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, σύμφωνα με το Cruisemapper, πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου

Το βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια views προκάλεσε αρκετά σχόλια. «Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», συμπλήρωσε ένας άλλος. «Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να ΜΗΝ μπαίνω ΠΟΤΕ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου» ανακοίνωσε ένας τέταρτος, «ξέρω ότι δεν θα ξαναμπεί ΠΟΤΕ σε τέτοια», πρόσθεσε ένας πέμπτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Γιώργος Χρήστου
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης