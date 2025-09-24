Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό στο Ζαγόρι
Επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό στο Ζαγόρι
Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων με σοβαρά τραύματα
Στο νοσοκομείο με τραύματα στον ώμο και το κεφάλι μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος αργά χθες το βράδυ, μετά από επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του στη Δόλιανη Ζαγορίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους γείτονες, λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ ο 80χρονος βγήκε στην αυλή του σπιτιού του κρατώντας αναμμένο φακό και ήρθε αντιμέτωπος με την αρκούδα, η οποία άρχισε να μουγκρίζει και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τοιχίο και να τραυματιστεί.
Τα μουγκρητά του ζώου άκουσε η σύζυγος του ηλικιωμένου, η οποία βγήκε από το σπίτι και τον βρήκε αιμόφυρτο κάτω από την αυλή. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η πρόεδρος της κοινότητας, Βασιλική Στεργιάδου, επισημαίνει πως οι αρκούδες έχουν γίνει πονοκέφαλος για το χωριό, καθώς φτάνουν ακόμη και την ημέρα μέσα στον οικισμό, στην πλατεία και στις αυλές των σπιτιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους γείτονες, λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ ο 80χρονος βγήκε στην αυλή του σπιτιού του κρατώντας αναμμένο φακό και ήρθε αντιμέτωπος με την αρκούδα, η οποία άρχισε να μουγκρίζει και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τοιχίο και να τραυματιστεί.
Τα μουγκρητά του ζώου άκουσε η σύζυγος του ηλικιωμένου, η οποία βγήκε από το σπίτι και τον βρήκε αιμόφυρτο κάτω από την αυλή. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η πρόεδρος της κοινότητας, Βασιλική Στεργιάδου, επισημαίνει πως οι αρκούδες έχουν γίνει πονοκέφαλος για το χωριό, καθώς φτάνουν ακόμη και την ημέρα μέσα στον οικισμό, στην πλατεία και στις αυλές των σπιτιών.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα