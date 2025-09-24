Επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό στο Ζαγόρι
ΕΛΛΑΔΑ
Αρκούδα Ζαγόρι Επίθεση Ηλικιωμένος

Επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό στο Ζαγόρι

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων με σοβαρά τραύματα

Επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό στο Ζαγόρι
Στο νοσοκομείο με τραύματα στον ώμο και το κεφάλι μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος αργά χθες το βράδυ, μετά από επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του στη Δόλιανη Ζαγορίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους γείτονες, λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ ο 80χρονος βγήκε στην αυλή του σπιτιού του κρατώντας αναμμένο φακό και ήρθε αντιμέτωπος με την αρκούδα, η οποία άρχισε να μουγκρίζει και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τοιχίο και να τραυματιστεί.

Τα μουγκρητά του ζώου άκουσε η σύζυγος του ηλικιωμένου, η οποία βγήκε από το σπίτι και τον βρήκε αιμόφυρτο κάτω από την αυλή. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η πρόεδρος της κοινότητας, Βασιλική Στεργιάδου, επισημαίνει πως οι αρκούδες έχουν γίνει πονοκέφαλος για το χωριό, καθώς φτάνουν ακόμη και την ημέρα μέσα στον οικισμό, στην πλατεία και στις αυλές των σπιτιών.

