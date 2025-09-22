Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Επανέρχονται οι Διαδρομές Κλασικού Αυτοκινήτου στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
Επανέρχονται οι Διαδρομές Κλασικού Αυτοκινήτου στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
Οι «Ρετρό Διαδρομές 2025 – Κλασικά Αυτοκίνητα» θα γίνουν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού και ο Σύλλογος ΙΔΟΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ, διοργανώνουν τις «Ρετρό Διαδρομές 2025 - Κλασικά Αυτοκίνητα», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού (Πρόγραμμα Δημήτριος Βικέλας) και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
Πρόκειται για μια …περιπετειώδη και λαμπερή εκδήλωση με δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα-αντίκες τα οποία με την ομορφιά και την αίγλη τους θα προσφέρουν μοναδικό θέαμα στο κοινό.
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, και με αφετηρία την Α' πλατεία Ψυχικού (το ιστορικό Blue Bell που όλοι έχουμε θαυμάσει μέσα από τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και τους σταρ της εποχής) τα πληρώματα των αυτοκινήτων θα ξεκινήσουν την περιήγησή τους ταυτόχρονα με μυστηριώδες κυνήγι θησαυρού! Θα διασχίσουν το καταπράσινο προάστιο, θα κληθούν να λύσουν γρίφους, να συλλέξουν στοιχεία και να επιστρέψουν στην Α' Πλατεία, όπου η εκδήλωση θα συνεχιστεί.
Το κοινό, θα έχει την ευκαιρία να μάθει την ιστορία των κλασικών αυτοκινήτων και να φωτογραφηθεί σε αυτά, μαζί με διακεκριμένους Έλληνες αθλητές και γνωστές προσωπικότητες.
Η εκδήλωση «ΡΕΤΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» είναι μια διοργάνωση που επανέρχεται με στόχο να γίνει θεσμός αγκαλιάζοντας το ιστορικό αυτοκίνητο, φέρνοντας κοντά τους λάτρεις του είδους, ενώ το νεαρότερο κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία τους.
- 10.00 Συγκέντρωση οχημάτων και στατική επίδειξη περιμετρικά της Α' Πλατείας (Πλατεία Βασ.Γεωργίου - Blue Bell) και παραλαβή πακέτων συμμετοχής οδηγών
- 11.00 Εκκίνηση περιήγησης και κυνήγι θησαυρού σε μια συναρπαστική διαδρομή με γρίφους, προκλήσεις και μυστήριο! Χωρίς νικητές και «πρώτους», μόνο με κερδισμένους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου και της περιπέτειας!
- 12.30 Επιστροφή των οχημάτων στην πλατεία, απονομές αναμνηστικών συμμετοχής, χαιρετισμοί-ομιλίες
- 13.00 Μουσικό live με την Artemis, η οποία θα ερμηνεύσει αγαπημένα «ρετρό» τραγούδια
Πρόκειται για μια …περιπετειώδη και λαμπερή εκδήλωση με δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα-αντίκες τα οποία με την ομορφιά και την αίγλη τους θα προσφέρουν μοναδικό θέαμα στο κοινό.
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, και με αφετηρία την Α' πλατεία Ψυχικού (το ιστορικό Blue Bell που όλοι έχουμε θαυμάσει μέσα από τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και τους σταρ της εποχής) τα πληρώματα των αυτοκινήτων θα ξεκινήσουν την περιήγησή τους ταυτόχρονα με μυστηριώδες κυνήγι θησαυρού! Θα διασχίσουν το καταπράσινο προάστιο, θα κληθούν να λύσουν γρίφους, να συλλέξουν στοιχεία και να επιστρέψουν στην Α' Πλατεία, όπου η εκδήλωση θα συνεχιστεί.
Το κοινό, θα έχει την ευκαιρία να μάθει την ιστορία των κλασικών αυτοκινήτων και να φωτογραφηθεί σε αυτά, μαζί με διακεκριμένους Έλληνες αθλητές και γνωστές προσωπικότητες.
Η εκδήλωση «ΡΕΤΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» είναι μια διοργάνωση που επανέρχεται με στόχο να γίνει θεσμός αγκαλιάζοντας το ιστορικό αυτοκίνητο, φέρνοντας κοντά τους λάτρεις του είδους, ενώ το νεαρότερο κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :
- 10.00 Συγκέντρωση οχημάτων και στατική επίδειξη περιμετρικά της Α' Πλατείας (Πλατεία Βασ.Γεωργίου - Blue Bell) και παραλαβή πακέτων συμμετοχής οδηγών
- 11.00 Εκκίνηση περιήγησης και κυνήγι θησαυρού σε μια συναρπαστική διαδρομή με γρίφους, προκλήσεις και μυστήριο! Χωρίς νικητές και «πρώτους», μόνο με κερδισμένους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου και της περιπέτειας!
- 12.30 Επιστροφή των οχημάτων στην πλατεία, απονομές αναμνηστικών συμμετοχής, χαιρετισμοί-ομιλίες
- 13.00 Μουσικό live με την Artemis, η οποία θα ερμηνεύσει αγαπημένα «ρετρό» τραγούδια
Καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπό τις μουσικές επιλογές του Dj, δημότες και επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες που θα έχουν σχέση με τα αυτοκίνητα, ενώ θα είναι αυτοί που θα αναδείξουν μέσα από ψηφοφορία, δύο νικητές στις κατηγορίες:
- «ΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΨΥΧΗ»: Το αυτοκίνητο που τους συγκινεί περισσότερο και «μιλάει» στην ψυχή τους
- «ΣΤΥΛ ... ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»: Το πλήρωμα που με την ενδυματολογική του επιλογή, θα τους «ταξιδέψει» πίσω στην εποχή που το αυτοκίνητο τους έλαμπε και τραβούσε όλα τα βλέμματα! Μια πρόκληση για τα πληρώματα των αυτοκινήτων ώστε να επιλέξουν με προσοχή και γούστο, την κατάλληλη ενδυμασία σε σχέση με το όχημα και τη χρονολογία του.
- «ΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΨΥΧΗ»: Το αυτοκίνητο που τους συγκινεί περισσότερο και «μιλάει» στην ψυχή τους
- «ΣΤΥΛ ... ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»: Το πλήρωμα που με την ενδυματολογική του επιλογή, θα τους «ταξιδέψει» πίσω στην εποχή που το αυτοκίνητο τους έλαμπε και τραβούσε όλα τα βλέμματα! Μια πρόκληση για τα πληρώματα των αυτοκινήτων ώστε να επιλέξουν με προσοχή και γούστο, την κατάλληλη ενδυμασία σε σχέση με το όχημα και τη χρονολογία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα