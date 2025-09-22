Επανέρχονται οι Διαδρομές Κλασικού Αυτοκινήτου στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :

και ο Σύλλογος Ιδιοργανώνουν τις «πό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού (Πρόγραμμα Δημήτριος Βικέλας) και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.Πρόκειται για μια …περιπετειώδη και λαμπερή εκδήλωση με δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα-αντίκες τα οποία με την ομορφιά και την αίγλη τους θα προσφέρουν μοναδικό θέαμα στο κοινό.Τηνκαι με αφετηρία την Α' πλατεία Ψυχικού (το ιστορικό Blue Bell που όλοι έχουμε θαυμάσει μέσα από τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και τους σταρ της εποχής) τα πληρώματα των αυτοκινήτων θα ξεκινήσουν την περιήγησή τους ταυτόχρονα με μυστηριώδες κυνήγι θησαυρού! Θα διασχίσουν το καταπράσινο προάστιο, θα κληθούν να λύσουν γρίφους, να συλλέξουν στοιχεία και να επιστρέψουν στην Α' Πλατεία, όπου η εκδήλωση θα συνεχιστεί.Το κοινό, θα έχει την ευκαιρία να μάθει την ιστορία των κλασικών αυτοκινήτων και να φωτογραφηθεί σε αυτά, μαζί με διακεκριμένους Έλληνες αθλητές και γνωστές προσωπικότητες.Η εκδήλωση «ΡΕΤΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» είναι μια διοργάνωση που επανέρχεται με στόχο να γίνει θεσμός αγκαλιάζοντας το ιστορικό αυτοκίνητο, φέρνοντας κοντά τους λάτρεις του είδους, ενώ το νεαρότερο κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία τους.- 10.00 Συγκέντρωση οχημάτων και στατική επίδειξη περιμετρικά της Α' Πλατείας (Πλατεία Βασ.Γεωργίου - Blue Bell) και παραλαβή πακέτων συμμετοχής οδηγών- 11.00 Εκκίνηση περιήγησης και κυνήγι θησαυρού σε μια συναρπαστική διαδρομή με γρίφους, προκλήσεις και μυστήριο! Χωρίς νικητές και «πρώτους», μόνο με κερδισμένους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου και της περιπέτειας!- 12.30 Επιστροφή των οχημάτων στην πλατεία, απονομές αναμνηστικών συμμετοχής, χαιρετισμοί-ομιλίες- 13.00 Μουσικό live με την Artemis, η οποία θα ερμηνεύσει αγαπημένα «ρετρό» τραγούδια