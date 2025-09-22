Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Έσφαξε και έγδαρε αρνί στο Σέιχ-Σου για να τηρήσει ένα έθιμο - Δίωξη σε 52χρονο
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και δίπλα το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να το σφάξει
Για βασανισμό και θανάτωση ζώου εκτροφής διώκεται ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επειδή έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου και σκοπός του 51χρονου φαίνεται πως ήταν να τιμήσει το κουρμπάνι, ένα παλαιό έθιμο.
Ο 51χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έσφαξε το ζώο όπως ορίζει το έθιμο και ότι σκόπευε να το μοιράσει στα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία παρευρίσκονταν στη διαδικασία.
Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Σημειώνεται ότι, λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, το αμνοερίφιο κατασχέθηκε, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε εντολή στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μη διενεργηθεί καμία ιατροδικαστική πράξη. Το ζώο θα αποσταλεί για καύση, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.
