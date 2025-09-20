Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Τροχαίο στα Καλύβια Αγρινίου: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και κατέληξε σε αυλάκι, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) στα Καλύβια Αγρινίου, όπου ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε ντεραπαρισμένο σε αυλάκι με τον ηλικιωμένο οδηγό να εγκλωβίζεται.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το agriniopress.gr, ένας κάτοικος φέρεται να εντόπισε το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο σε αυλάκι με νερό στην περιοχή του νεκροταφείου, στα Καλύβια, και στη συνέχεια ενημέρωσε Αστυνομία και Πυροσβεστική. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δύο περιπολικά και τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη διάσωση του εγκλωβισμένου ηλικιωμένου οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να πλησιάσουν και έσπασαν την πόρτα του αυτοκινήτου και απεγκλώβισαν τον οδηγό, που είχε τις αισθήσεις του.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό, και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία Αγρινίου
