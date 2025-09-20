Συνελήφθη εφοριακός στην Κατερίνη, ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» για να μην κόψει πρόστιμο σε φούρνο
Συνελήφθη εφοριακός στην Κατερίνη, ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» για να μην κόψει πρόστιμο σε φούρνο

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας

Συνελήφθη εφοριακός στην Κατερίνη, ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» για να μην κόψει πρόστιμο σε φούρνο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Χειροπέδες σε έναν εφοριακό για χρηματισμό πέρασαν χθες Παρασκευή στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω εφοριακός επισκέφθηκε μαζί με συναδέλφους του έναν φούρνο για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπίστηκε μια παράβαση για την οποίο προβλεπόταν πρόστιμο.

Μετά το πέρας του ελέγχου λοιπόν, ο κατηγορούμενος εφοριακός προσέγγισε τον ιδιοκτήτη του φούρνου και του ζήτησε 1000 ευρώ προκειμένου να «εξαφανίζεσαι» το πρόστιμο.

Τότε ο επιχειρηματίας απευθύνθηκε στις Αρχές, κατήγγειλε τον εφοριακό και του την έστησε. Κανόνισε συνάντηση κατά την οποία του έδωσε τα χρήματα (ήταν προσημειωμένα) που ζητούσε με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
