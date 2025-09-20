Συνελήφθη εφοριακός στην Κατερίνη, ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» για να μην κόψει πρόστιμο σε φούρνο

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.