Η ανακοίνωση της Minoan Lines για το πλοίο που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού

Η εταιρεία τόνισε πως δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω κινδύνου για την ασφάλεια των επιβατών, μετά την Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων που εξέδωσε η ΕΜΥ τα μεσάνυχτα - Οι ενέργειες που έκανε για τη διευκόλυνση των επιβατών