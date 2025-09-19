ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Λουκέτο σε πάνω από 5.000 περίπτερα τα τελευταία 15 χρόνια - Οι αιτίες της κρίσης

«Το 2010 υπήρχαν περίπου 9.000 περίπτερα, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο 4.000 σε όλη τη χώρα»

Τα περίπτερα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής καθημερινότητας, όπου ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ό,τι θέλει από τσιγάρα μέχρι αναψυκτικά και σνακ, περνούν τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κατεβάσει ρολά χιλιάδες περίπτερα, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στο κλάδο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, Θεόδωρος Μάλλιος, μιλώντας στο Action24 για το συγκεκριμένο γεγονός, τονίζοντας πως «το 2010 υπήρχαν περίπου 9.000 περίπτερα, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο 4.000 σε όλη τη χώρα». 


Σε ερώτηση για τον λόγο που κλείνουν τόσο πολλά περίπτερα, ο κ. Μάλλιος απάντησε ότι «ευθύνονται οι απανωτές κρίσεις, κυρίως η οικονομική κρίση, μετά ακολούθησε η κρίση με την πανδημία του κορονοϊού και ολοκληρώθηκε με την ενεργειακή κρίση». 

Επίσης, υπογράμμισε την εμφάνιση πολλών 24ωρων αλυσίδων μίνι-μάρκετ, τα οποία έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό τα περίπτερα, ενώ προειδοποίησε πως στο μέλλον θα  έχει «ακόμα χειρότερα αποτελέσματα». 

Επεσήμανε, ακόμη, πως τα περισσότερα περίπτερα που έχουν βάλει λουκέτο βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά

Σχετικά με τα ενοίκια των περιπτέρων, δήλωσε πως «το ενοίκιο εξαρτάται από το ποιος είναι ο περίπτερα, ποιος εκμεταλλεύεται το περίπτερο. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινάει από 300 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 3.000 ευρώ. Τα νούμερα δεν λένε κάτι από μόνα τους. Εξαρτάται από την πιάτσα, το σημείο και το πόσο καλός επαγγελματίας είναι ο περιπτεράς».

