Λάρισα: Πάνω από 5.000 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκαν σε ορεινή περιοχή του Ολύμπου
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Πάνω από 5.000 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκαν σε ορεινή περιοχή του Ολύμπου

Τα δενδρύλλια είχαν ύψος μέχρι και 3,5 μέτρα, σε μια συνολική έκταση 10 στρεμμάτων περίπου

Εντοπίστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σύμπλεγμα φυτειών όπου καλλιεργούνταν μεγάλος αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Σε μια συνολική έκταση 10 στρεμμάτων περίπου που ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια που είχαν ανοίξει οι δράστες, βρέθηκαν συνολικά 5.085 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από ένα έως 3,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, βρέθηκαν, εντός αυτοσχέδιου καταλύματος, 8 τσουβάλια με συγκομισμένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,2 κιλών και κατασχέθηκαν.
Στον χώρο υπήρχε δίκτυο άρδευσης με λάστιχα εκατοντάδων μέτρων και αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, ενώ βρέθηκαν φορητοί ασύρματοι επικοινωνίας, οικιακά σκεύη, καλλιεργητικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας τριών αλλοδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστων –μέχρι στιγμής- δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία -κακουργηματικού χαρακτήρα- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
