Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ένοπλων Δυνάμεων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τελική φάση της άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ)
Oλοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότηταςτων Ένοπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Η άσκηση, που είχε ως σκοπό να ελέγξει την ετοιμότητα των στρατιωτικών δυνάμεων σε καταστάσεις κρίσης, περιλάμβανε την ανακατάληψη βραχονησίδας, ένα σενάριο που θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η δράση επικεντρώθηκε σε ένα νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).
Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.
