Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Γηροκομείο

Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά

Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό
Ελεύθεροι είναι οι δύο νέοι που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπήρχαν οι όροι και τα δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του - ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά - συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά.

