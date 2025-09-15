Η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών
Η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών
Η πρόταση διαβιβάζεται στον ανακριτή - Ο 25χρονος κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»
Θετική είναι η εισήγηση που κάνει προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας για την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο tempo24, από τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.
Η πρόταση διαβιβάζεται στον ανακριτή, ο οποίος μέχρι και αύριο αναμένεται να αποφασίσει.
Οι δικηγόροι των δύο νεαρών - 21 και 25 ετών - όπως αναφέρει το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, δεν έκαναν προσφυγή κατά της απόφασης για την προφυλάκισή τους, καθώς αυτό θα απαιτούσε σύγκλιση του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου.
Έτσι, προτίμησαν όπως προβλέπεται από το νόμο, την συμπληρωματική κατάθεση στοιχείων στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία και ως εκ τούτου η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση τους.
Σημειώνεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του - ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά - συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.
Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά».
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο tempo24, από τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.
Η πρόταση διαβιβάζεται στον ανακριτή, ο οποίος μέχρι και αύριο αναμένεται να αποφασίσει.
Οι δικηγόροι των δύο νεαρών - 21 και 25 ετών - όπως αναφέρει το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, δεν έκαναν προσφυγή κατά της απόφασης για την προφυλάκισή τους, καθώς αυτό θα απαιτούσε σύγκλιση του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου.
Έτσι, προτίμησαν όπως προβλέπεται από το νόμο, την συμπληρωματική κατάθεση στοιχείων στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία και ως εκ τούτου η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση τους.
Σημειώνεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του - ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά - συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.
Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά».
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα