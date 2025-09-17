«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει στην οδό Αθηνάς ένα 24ωρο γεμάτο δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για κατοίκους και επισκέπτες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο
Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα διακοπεί σε δρόμους της Αθήνας, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου (από τις 20.00 το απόγευμα) έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου (στις 23:00).
Αναλυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους παρακάτω οδικούς άξονες:
Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Καρ. Σερβίας, καθ’ όλο το μήκος της.
-Περικλέους, καθ’ όλο το μήκος της.
-Αθηναΐδος, καθ’ όλο το μήκος της.
-Αγ. Ειρήνης, καθ’ όλο το μήκος της.
-Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα στις 20 και 21 ΣεπτεμβρίουΟ Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς. Για 24 ώρες, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, η πολυσύχναστη οδός -από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι- απαλλαγμένη από μηχανοκίνητα οχήματα, θα γεμίσει με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, που θα αναδείξουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του προορισμού.
Η πρωτοβουλία «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» που διοργανώνεται για 2η χρονιά φέτος από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να δουν το κέντρο της πρωτεύουσας με άλλη ματιά: ως έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, μουσικής και ελεύθερης μετακίνησης, έναν χώρο που αναπνέει διαφορετικά και δείχνει τον δρόμο για μια πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη, αλλά και ως έναν προορισμό για τους επισκέπτες μέσω της ανάδειξης καινοτόμων εμπειριών και της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Αθήνας.
