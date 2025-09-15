Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Από τις 20:00 το Σάββατο μέχρι τις 23:00 την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμους στο κέντρο της πόλης
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
Αναλυτικά, από τις 20:00 το Σάββατο μέχρι τις 23:00 την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:
• Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
• Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
• Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
• Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
• Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
