Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική το πρωί της Τετάρτης 17/9 - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις και σε άλλες λεωφόρους - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Σε ταλαιπωρία εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους για τους οδηγούς το πρωί της Τετάρτης.
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Κηφισιάς και τη Μεσογείων ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρυση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.
Δυσκολίες για τους οδηγούς που κινούνται μέσω Κηφισιάς, Μεσογείων και Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Καρέα προς Κατεχάκη.
Η κίνηση στους δρόμους, ώρα 09:45
Προβλήματα και στην παραλιακή από τη συμβολή προς τον Κηφισό προς Πειραιά.
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 17, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, Περιφ. Υμηττού 15΄-20΄από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/uphTf4rxYf
Μποτιλιάρισμα τώρα σε κεντρικούς δρόμουςΣύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλές βασικές αρτηρίες:
-Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών–Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη – έξοδος)
-Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)
-Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα
-Βασιλίσσης Σοφίας και Συγγρού (άνοδος)
-Κατεχάκη, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας
-Λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα
-Λεωφόρος Σχιστού (προς ΝΕΟΑΚ)
