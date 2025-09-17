Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική το πρωί της Τετάρτης 17/9 - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις και σε άλλες λεωφόρους - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σε ταλαιπωρία εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους για τους οδηγούς το πρωί της Τετάρτης.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Κηφισιάς και τη Μεσογείων ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρυση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Δυσκολίες για τους οδηγούς που κινούνται μέσω Κηφισιάς, Μεσογείων και Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Καρέα προς Κατεχάκη.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό



Προβλήματα και στην παραλιακή από τη συμβολή προς τον Κηφισό προς Πειραιά.

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.




Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλές βασικές αρτηρίες:

-Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών–Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη – έξοδος)
-Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)
-Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα
-Βασιλίσσης Σοφίας και Συγγρού (άνοδος)
-Κατεχάκη, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας
-Λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα
-Λεωφόρος Σχιστού (προς ΝΕΟΑΚ)

