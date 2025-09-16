Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη - Δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντη το απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε ένα κοντέινερ, σε υπαίθριο χώρο εταιρείας, που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Σημειώνεται ότι όσο το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη, είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρ, Μακρυγιάννη, από το ύψος της Θηβών.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025
