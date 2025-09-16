Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη - Δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη - Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά,  που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντη το απόγευμα της Τρίτης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε ένα κοντέινερ, σε υπαίθριο χώρο εταιρείας, που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα.  

Σημειώνεται ότι όσο το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη, είχε διακοπεί προσωρινά η  κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρ, Μακρυγιάννη, από το ύψος της Θηβών. 


Δείτε βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση:

