Αγριογούρουνο βόλταρε στο Χαϊδάρι, πώς αντέδρασαν επιβάτες σε αυτοκίνητο που πετάχτηκε μπροστά τους – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγριογούρουνο Χαϊδάρι

Αγριογούρουνο βόλταρε στο Χαϊδάρι, πώς αντέδρασαν επιβάτες σε αυτοκίνητο που πετάχτηκε μπροστά τους – Δείτε βίντεο

«Α, είναι τεράστιο» ακούγεται να λέει ο ένας επιβάτης

Αγριογούρουνο βόλταρε στο Χαϊδάρι, πώς αντέδρασαν επιβάτες σε αυτοκίνητο που πετάχτηκε μπροστά τους – Δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μεγάλο αγριογούρουνο εμφανίστηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας έναν μικτό και ελαφρώς αντιφατικό συνδυασμό συναισθημάτων τρόμου αλλά και ενθουσιασμού στους επιβάτες ενός αυτοκινήτου που το κατέγραψαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινή ώρα. Το αγριογούρουνο, ξεπρόβαλε πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και άρχισε τις βόλτες ανενόχλητο.

«Α, είναι τεράστιο» λέει στο βίντεο ένας εκ των επιβατών του αυτοκινήτου και πρόσθεσε: «Προσοχή μην μας χτυπήσει». Το αγριογούρουνο φαίνεται στη συνέχεια να ψάχνει για την τροφή του από σκουπίδια.

@pomplex.ath

#foryou #ath #boar #animal #greece

♬ πρωτότυπος ήχος - pomplex.ath


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης