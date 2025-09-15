Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Αγριογούρουνο βόλταρε στο Χαϊδάρι, πώς αντέδρασαν επιβάτες σε αυτοκίνητο που πετάχτηκε μπροστά τους – Δείτε βίντεο
«Α, είναι τεράστιο» ακούγεται να λέει ο ένας επιβάτης
«Α, είναι τεράστιο» ακούγεται να λέει ο ένας επιβάτης
Ένα μεγάλο αγριογούρουνο εμφανίστηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας έναν μικτό και ελαφρώς αντιφατικό συνδυασμό συναισθημάτων τρόμου αλλά και ενθουσιασμού στους επιβάτες ενός αυτοκινήτου που το κατέγραψαν.
Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινή ώρα. Το αγριογούρουνο, ξεπρόβαλε πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και άρχισε τις βόλτες ανενόχλητο.
«Α, είναι τεράστιο» λέει στο βίντεο ένας εκ των επιβατών του αυτοκινήτου και πρόσθεσε: «Προσοχή μην μας χτυπήσει». Το αγριογούρουνο φαίνεται στη συνέχεια να ψάχνει για την τροφή του από σκουπίδια.
