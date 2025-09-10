120 χρόνια Ορθοπαιδική στο ΕΚΠΑ – Μεγάλη επετειακή εκδήλωση στην Αθήνα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιορτάζει τα 120 χρόνια από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής με μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτιρίου επί της Πανεπιστημίου.

Η τελετή, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ξεκινήσει με προσφώνηση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της πολιτείας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ιατρικού κόσμου.

Στο επιστημονικό σκέλος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η ιστορική διαδρομή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή, η συμβολή των τριών Ορθοπαιδικών Κλινικών, καθώς και το έργο του Εργαστηρίου Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος. Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η διάλεξη του καθηγητή Matthew Abdel από τη Mayo Clinic των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θα μιλήσει για την εξέλιξη της Ορθοπαιδικής σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα διεθνώς.Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν η μεσόφωνος Βίλλυ Κυριακοπούλου και το κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ». Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς», προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα στη σημαντική αυτή επέτειο.