Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
120 χρόνια Ορθοπαιδική στο ΕΚΠΑ – Μεγάλη επετειακή εκδήλωση στην Αθήνα
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τιμά την πορεία και την εξέλιξη της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιορτάζει τα 120 χρόνια από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής με μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτιρίου επί της Πανεπιστημίου.
Η τελετή, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ξεκινήσει με προσφώνηση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της πολιτείας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ιατρικού κόσμου.
Στο επιστημονικό σκέλος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η ιστορική διαδρομή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή, η συμβολή των τριών Ορθοπαιδικών Κλινικών, καθώς και το έργο του Εργαστηρίου Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος. Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η διάλεξη του καθηγητή Matthew Abdel από τη Mayo Clinic των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θα μιλήσει για την εξέλιξη της Ορθοπαιδικής σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα διεθνώς.Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν η μεσόφωνος Βίλλυ Κυριακοπούλου και το κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ». Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς», προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα στη σημαντική αυτή επέτειο.
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr