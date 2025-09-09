Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεισμός στην Εύβοια: Συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου
Σεισμός στην Εύβοια: Συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου
«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ» είπε ο Ευθύμης Λέκκας
Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 00.30 στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.
Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».
«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.
Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.
«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».
«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.
Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.
«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα