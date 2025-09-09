Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Στα 13,6 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος - Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές - Ακολούθησαν μετασεισμοί μέχρι 2,8 Ρίχτερ - Συνεδρίασε εκτάκτως ο ΟΑΣΠ - Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία - Η στιγμή που η δόνηση πιάνει στον αέρα δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ισχυρός σεισμός που έγινε αισθητός στην Αττική, σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το βράδυ, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού στα Νέα Στύρα Εύβοιας.
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα.
Μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί, μεγέθους 2,5 και 2,6 Ρίχτερ. Η ακολουθία συνέχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 ως 2 Ρίχτερ. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο ώρες νωρίτερα, η ίδια περιοχή είχε «δώσει» μια δόνηση 2,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, υπάρχει προβληματισμός για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης για την εκτίμηση της κατάστασης.
«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» ανέφεραν πηγές από την Πολιτική Προστασία.
Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας σημείωσε, την ίδια στιγμή, πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.
Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ευθύμης Λέκκας στο protothema.gr, πρόκειται για επιφανειακό σεισμό με εστιακό βάθος 13,6 χλμ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Στύρων και Σχοινιά.
Αναλυτικά:
«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.
Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.
Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα.
Μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί, μεγέθους 2,5 και 2,6 Ρίχτερ. Η ακολουθία συνέχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 ως 2 Ρίχτερ. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο ώρες νωρίτερα, η ίδια περιοχή είχε «δώσει» μια δόνηση 2,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, υπάρχει προβληματισμός για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης για την εκτίμηση της κατάστασης.
«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» ανέφεραν πηγές από την Πολιτική Προστασία.
Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας σημείωσε, την ίδια στιγμή, πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.
Η στιγμή που τα 5,2 Ρίχτερ πιάνουν στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤΣτον αέρα και συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.
Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ευθύμης Λέκκας στο protothema.gr, πρόκειται για επιφανειακό σεισμό με εστιακό βάθος 13,6 χλμ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Στύρων και Σχοινιά.
Η κινητοποίηση της ΠυροσβεστικήςΗ Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε ενημέρωση για όλες τις κινήσεις που έγιναν μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.
Αναλυτικά:
«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.
Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.
Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα