Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, την Τρίτη η κηδεία του - Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης Τροχαίο δυστύχημα ΒΟΑΚ

Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, την Τρίτη η κηδεία του - Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18 - Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα

Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, την Τρίτη η κηδεία του - Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης
150 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πένθος έχουν βυθιστεί οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρωνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, λόγω του τραγικού θανάτου του 17χρονου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ τη Δευτέρα.

Το νήμα της ζωής του 17χρονου Γιώργου κόπηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε στο τμήμα Αγία Πελαγία - Φόδελε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί στο όχημα – ενώ μάλιστα αναφέρεται πως δεν φορούσε ζώνη.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο Cretalive ότι ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο έπεσε σε χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Καθώς, όμως, προσπάθησε να το επαναφέρει, το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη.



Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου - καθώς φέρεται να μην είχαν δοθεί οι επίσημες άδειες για τη διεξαγωγή του.

Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, ο Γιώργος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και ήθελε να φοιτήσει σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18.

Επιπλέον, το φορτηγό που οδηγούσε φέρεται να ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Κλείσιμο
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 17:00 στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες.


Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού

Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους

Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
150 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης