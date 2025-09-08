Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, την Τρίτη η κηδεία του - Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης
Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, την Τρίτη η κηδεία του - Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης
Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18 - Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα
Σε πένθος έχουν βυθιστεί οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρωνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, λόγω του τραγικού θανάτου του 17χρονου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ τη Δευτέρα.
Το νήμα της ζωής του 17χρονου Γιώργου κόπηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε στο τμήμα Αγία Πελαγία - Φόδελε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί στο όχημα – ενώ μάλιστα αναφέρεται πως δεν φορούσε ζώνη.
Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο Cretalive ότι ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο έπεσε σε χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Καθώς, όμως, προσπάθησε να το επαναφέρει, το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη.
Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου - καθώς φέρεται να μην είχαν δοθεί οι επίσημες άδειες για τη διεξαγωγή του.
Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, ο Γιώργος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και ήθελε να φοιτήσει σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18.
Επιπλέον, το φορτηγό που οδηγούσε φέρεται να ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 17:00 στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες.
