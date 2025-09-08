Ένας 17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος
Ένας 17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα
Ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Αγία Πελαγία - Φόδελε, ήταν μόλις 17 ετών, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του neakriti.gr.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σε συγγενικό πρόσωπο του άτυχου νεαρού, μετά από τις έρευνες των Αρχών.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
