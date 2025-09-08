Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο στον ΒΟΑΚ, εγκλωβίστηκε σε φορτηγό που ντελαπάρισε - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο στον ΒΟΑΚ, εγκλωβίστηκε σε φορτηγό που ντελαπάρισε - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό
Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για έναν 25χρονο οδηγό, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 μ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό ενώ άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 25χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εξετάζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.
