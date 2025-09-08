Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Διαβιβάστηκε η δικογραφία για τα Τέμπη στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
Διαβιβάστηκε η δικογραφία για τα Τέμπη στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
Τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023 διαβιβάστηκαν στον Άρειο Πάγο - Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα δικαστούν μαζί με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή ή όχι
Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα διαβιβάστηκαν σήμερα από τον εφέτη ανακριτή τα στοιχεία της δικογραφίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που αφορούν τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.
Ο κ. Τζαβέλλας με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα στοιχεία στον/ην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.
Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι Γενικοί Γραμματείς με την ιδιότητα του συμμετόχου, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.
Να σημειωθεί πως η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους και ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
Ο κ. Τζαβέλλας με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα στοιχεία στον/ην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.
Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι Γενικοί Γραμματείς με την ιδιότητα του συμμετόχου, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.
Να σημειωθεί πως η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους και ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα