Διαβιβάστηκε η δικογραφία για τα Τέμπη στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα διαβιβάστηκαν σήμερα από τον εφέτη ανακριτή τα στοιχεία της δικογραφίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που αφορούν τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.Ο κ. Τζαβέλλας με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα στοιχεία στον/ην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι Γενικοί Γραμματείς με την ιδιότητα του συμμετόχου, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.Να σημειωθεί πως η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους και ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.