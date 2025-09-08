Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τραγωδία στις Σέρρες: 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Τραγωδία στις Σέρρες: 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα - Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν, ενώ, δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου
Η πυροσβεστική υπηρεσία Σερρών ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σε δωμάτιο της οικίας κι εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.
Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα. Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου. Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του 73χρονου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.
