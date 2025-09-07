Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σοβαρό τροχαίο στη Σιθωνία Χαλκιδικής - Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Με χρήση #διασωστικής_σειράς απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας τραυματισμένος από ΕΙΧ όχημα, συνέπεια τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στην Επαρχ.Οδό Μεταμόρφωσης - Νικήτη #Χαλκιδική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025
