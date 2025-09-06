Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η υπόθεση δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη
Η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτημα αναίρεσης της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων, με την οποία ο σύζυγός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 15 ετών
Η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτημα αναίρεσης της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων - με την οποία επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα σύζυγο της 47χρονης Έφης Τσιχλάκη για τη δολοφονία της - ποινή κάθειρξης 15 ετών.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το flashnews.gr, οι 3 δικαστές πρότειναν την ισόβια κάθειρξη στον Κώστα Λεμενιτάκη για την υπόθεση δολοφονίας της συζύγου του, η οποία βρέθηκε νεκρή σπίτι της τον Μάρτιο του 2016.
Στην πρώτη δίκη, το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 4 έναντι 3 πείστηκε πως η γυναίκα αυτοκτόνησε και ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Κατά αυτής της απόφασης άσκησε έφεση ο Εισαγγελέας Εφετών υποστηρίζοντας – μεταξύ άλλων – πως η 47χρονη ήταν αδύνατον να αυτοκτονήσει, καθώς είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από την αριστερή πλευρά, ενώ η ίδια ήταν δεξιόχειρας.
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, τον Μάιο του 2022 το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο, τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά, αλλά του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης του συμβάντος καλής συμπεριφοράς και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση.
Ακολούθησαν αιτήματα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο από τον κατηγορούμενο και την οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη και το μεν αίτημα του καταδικασθέντα απορρίφθηκε αλλά έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας.
Η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων αποφασίστηκε να επαναληφθεί μόνο σε ότι αφορά στο θέμα της ποινής και εάν πρέπει να αναγνωρισθεί ελαφρυντικό και μετά απο συνεχείς αναβολές τον Ιούνιο του 2025, το Δικαστήριο με ψήφους 4 έναντι 3 απέρριψε το ελαφρυντικό και επέβαλλε στον καταδικασθέντα ποινή κάθειρξης 15 ετών .
Όμως η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο και πάλι αίτηση αναίρεσης κατά της ποινής.
Την πληροφορία έκανε γνωστή ο εξάδελφος του θύματος Εμμανουήλ Αθανασίου μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, αναφέροντας:
«Η υπόθεση της Έφης ΤΣΙΧΛΑΚΗ επιστρέφει στον Άρειο Πάγο!
Η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε χθες αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας.
Η αίτηση αναίρεσης αφορά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου στα Χανιά για επιβολή ποινής φυλάκισης στον Κώστα Λεμενιτάκη 15 ετών – απόφαση που πάρθηκε με πλειοψηφία των 4 ενόρκων ενώ οι 3 δικαστές διαφώνησαν ψηφίζοντας ισόβια κάθειρξη.
Να τονίσω εδώ ότι η οικογένεια μας δεν διαδραμάτισε κανέναν απολύτως ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη, η δικαστική λειτουργός έπραξε ανεξάρτητα και σύμφωνα με την συνείδηση της.»
