«Πακέτο ΔΕΘ» με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για όλους και νέα ατζέντα από τον Μητσοτάκη

Αποφασισμένος να ανακτήσει τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης και να ορίσει την ατζέντα της πολιτικής σκηνής εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το πρωί έκανε βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και έδωσε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών.Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων άμεσων φόρων που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και ενστόλους, ενώ λαμβάνειν θα έχουν και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες. Το κεντρικό μήνυμα του πρωθυπουργού, πέραν της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας, θα είναι ότι η ανάπτυξη διαχέεται σε όλους τους πολίτες, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και την καλή δημοσιονομική πορεία.Ηδη από χθες, στη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους εξήγησε ότι το στοίχημά του δεν είναι να κερδίσει πρόσκαιρα 1-2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει πιο μακροπρόθεσμη οπτικήΤο πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης άλλωστε είναι, μέσα από την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στους πολίτες, τα λεγόμενα παραδοτέα.Μιλώντας για τις επικείμενεςο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε το περίγραμμα των μέτρων. "Θα αφορούν το σύνολο των πολιτών. Το σύνολο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, δηλαδή ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους. Άρα δεν θα εξαιρείται κανείς από το όφελος, είτε μέσω της λιγότερης παρακράτησης που θα έχουν στο μισθό τους είτε αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με το λιγότερο φόρο που θα πληρώσουν στο τέλος του χρόνου", υπογράμμισε χθες ο κ. Μαρινάκης (Alpha 9,89).Ξεκινώντας εν προκειμένω από τη φορολογία, η βασική συνταγή είναι δεδομένη: μειώσεις φόρων για όλους τους μισθωτούς (δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους), μεταξύ των 10.000 και πιθανώς των 60.000 ευρώ. Οι μειώσεις φόρων θα εντείνονται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια, ενώ ιδιαίτερα ευμενής θα είναι η πρόνοια για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Χθες, ο Παύλος Μαρινάκης παράλληλα υπογράμμισε ότιστο εισόδημα που δηλώνουν, χωρίς όμως να μειώνεται ο φόρος στις εταιρίες.Οι συνταξιούχοι αναμένουν την ανακοίνωση της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, ενώ οι ένστολοι θα έχουν διπλή ωφέλεια, τόσο από την αύξηση στα μισθολόγια τους που θα ανακοινωθεί για δεύτερη φορά, όσο και από την αναπροσαρμογή στις φορολογικές κλίμακες. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναμένονται...εκπλήξεις στο σκέλος των εξαγγελιών για το δημογραφικό, ενώ σε μια κίνηση στήριξης της ελληνικής περιφέρειας μελετάται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές πόλεις και χωριά.Το κεντρικό επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι ότι η αύξηση των εισοδημάτων μέσω μόνιμων φοροελαφρύνσεων είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, χωρίς δημοσιονομικά ρίσκα. Και παράλληλα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι στο πακέτο μέτρων που θα περιγράψει απόψε ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δις μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από φέτος τον Νοέμβριο ( ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, ένα έξτρα ενοίκιο κλπ).Όπως θα επισημάνει ο κ. Μητσοτάκης, οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και παράγουν υγιή πλεονάσματα, τα οποία μπορούν και επιστρέφονται με κινήσεις στήριξης των πολιτών. Πλέον, όχι μόνο στοχευμένων ομάδων, αλλά του συνόλου της κοινωνίας, χωρίς πάντως να διακυβεύεται ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα ρίσκα της περιόδου, με δεδομένη τη γεωπολιτική αστάθεια, προτάσσοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και στην πατρίδα μας.Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται στο ευρύτερο περιβάλλον κινήσεις από διαφορετικές αφετηρίες με στόχο να πληγεί ο ίδιος επί προσωπικού, να φθαρεί και να μην καταφέρει να πετύχει τον στόχο της τρίτης θητείας που ο ίδιος έχει θέσει, χωρίς να μπαίνει σε συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου. Υπό αυτό το πρίσμα διαβάζουν πολλοί στο Μέγαρο Μαξίμου και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείται δεδομένο ότι, τόσο στην ομιλία του στο Βελλίδειο όσο και στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ως προς το πολιτικό μέλλον.Είναι ενδεικτικό πάντως ότι την ώρα που ο κ. Τσίπρας μιλούσε στο Βελλίδειο, ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε σε event για την τεχνητή νοημοσύνη, με ο,τι αυτό λέει για τις πολιτικές προτεραιότητες του καθενός. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν μεν τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς όμως ο κ. Μητσοτάκης να θέλει να τον αναγορεύσει αυτή τη στιγμή σε αντίπαλον δέος. Όπως το έθεσε άλλωστε και στους δημοσιογράφους χθες, εκτιμά ότι το κεντρώο κοινό, στο οποίο η ΝΔ κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα."Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην "μαύρη περίοδο" 2015-2019.Το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες", ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, στον απόηχο της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού χθες το απόγευμα."Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη "έβρεχε" ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.", προσθέτουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ υπογραμμίζουν ότι "το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά".