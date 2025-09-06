Χάρισε ζωή με τα όργανά του 37χρονος που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
Χάρισε ζωή με τα όργανά του 37χρονος που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έγινε δωρεά πνευμόνων, ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από τον 37χρονο δότη
Ένας 37χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, χάρισε ζωή με τον θάνατο του. Η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες Παρασκευή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έγινε δωρεά πνευμόνων, ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από τον 37χρονο δότη
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το ΠΑΓΝΗ, καθώς και ομάδες της Ιταλίας από τη Ρώμη και το Μιλάνο. Όπως αναφέρει ο διοικητής του Νοσοκομείου Κωστας Δανδουλάκης, σημαντική ήταν η συμβολή του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Τροχαίας Ηρακλείου που φρόντισαν με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων.
«Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες. Η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με κοινό γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, καταλήγοντας πως η Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου «εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, που με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας σε συνανθρώπους μας την ελπίδα για μια νέα ζωή».
