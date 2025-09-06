Αυστραλία: Αμοιβή πάνω από 550.000 ευρώ για τον εντοπισμό του 56χρονου συνωμοσιολόγου που σκότωσε δύο αστυνομικούς

Ο «Ντέζι» Φρίμαν ήταν μέλος κινήματος των «κυρίαρχων πολιτών», που έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970 και αρνείται την εξουσία του κράτους και τους νόμους