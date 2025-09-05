Συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου - «Μπλόκο» της ΕΛΑΣ στην περιοχή, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κτηνοτρόφοι κινητοποίηση Ηρακλειο Κρήτη Βοσκοτόπια ΟΠΕΚΕΠΕ

Nωρίτερα οι κτηνοτρόφοι είχαν δημιουργήσει μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα - Ποια τα αιτήματά τους

Στον κόμβο του αεροδρομίου του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Κρήτης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ οι κτηνοτρόφοι νωρίτερα είχαν δημιουργήσει μπλόκο στον  ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα.

Στην οδό Σενετάκη έχουν παραταχθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να αποτρέψουν την διέλευση της μηχανοκίνητης πορείας των αγροτοκτηνοτρόφων και τον αποκλεισμό του αεροδρομίου κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους ταξιδιώτες, εν μέσω τουριστικής περιόδου και με την κίνηση στον αερολιμένα του Ηρακλείου να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Η οδός Σενετάκη είναι κλειστή, ενώ στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον ΒΟΑΚ, όπου επίσης βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι. Όσοι κατευθύνονται από και προς το αεροδρόμιο θα πρέπει να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέσω της λεωφόρου Ικάρου.

Κινητοποίηση στον ΒΟΑΚ έγινε σήμερα το πρωί και από τους αγροτοκτηνοτρόφους της Δυτικής Κρήτης. Προηγήθηκε προσυγκέντρωση στον κόμβο των Βρυσών από ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τη γέφυρα του Πετρέ, σημείο συνάντησης με τους αγροτοκτηνοτρόφους του δυτικού Ρεθύμνου, όπου επίσης έγινε συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου, ο οποίος έληξε στη συνέχεια.

Σε υπόμνημα που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποιήσεων ζητεί την παρέμβασή του, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

• Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου.

• Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.

• Να διασφαλίσετε τις ενισχύσεις που δικαιούνται ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης.

• Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος.

• Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.


