Συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου - «Μπλόκο» της ΕΛΑΣ στην περιοχή, δείτε φωτογραφίες

• Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου.• Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.• Να διασφαλίσετε τις ενισχύσεις που δικαιούνται ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης.• Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα οθεωρεί δάσος.• Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.