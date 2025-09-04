ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ρεκόρ μελτεμιών φέτος το καλοκαίρι - Συνολικά 61 ημέρες με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

Στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό της Τήνου δείχνουν τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ως ένα από τα πιο «ανεμώδη» των τελευταίων δεκαετιών, με τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών ισχυρών μελτεμιών στα 17 τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ανάλυση αφορά το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, μήνες που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από δυνατούς βοριάδες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το φετινό δίμηνο σημειώθηκαν 16 ημέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 21 ημέρες τον Αύγουστο, συνολικά δηλαδή 37 ημέρες. Οι αντίστοιχες μέσες τιμές των τελευταίων 17 ετών είναι 17 ημέρες για τον Ιούλιο και 19 για τον Αύγουστο, γεγονός που δείχνει ότι ο φετινός Αύγουστος ξεπέρασε τον μέσο όρο.

Η καταγραφή γίνεται με κριτήριο μέγιστη ριπή ανέμου τα 50 χλμ/ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό του ΕΑΑ/meteo.gr στην Τήνο (Δημαρχείο). Από το 2009 έως και τον Αύγουστο του 2025, ο αριθμός ημερών με ισχυρούς ανέμους στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου κυμάνθηκε από 20 ημέρες (το 2014) έως 47 ημέρες (το 2016).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ιούνιος του 2025. Αν και συνήθως ο μήνας αυτός εμφανίζει περιορισμένες ημέρες με ισχυρά μελτέμια, φέτος καταγράφηκαν 24 ημέρες – ο μεγαλύτερος αριθμός Ιουνίου των τελευταίων 17 ετών. Μάλιστα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρατηρείται σταθερή αύξηση του φαινομένου για τον συγκεκριμένο μήνα.

Συνολικά, για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου, καταγράφηκαν 61 ημέρες με ισχυρούς ανέμους, αριθμός που κατατάσσει το καλοκαίρι του 2025 στην πρώτη θέση της τελευταίας 17ετίας.

