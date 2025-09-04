Ψάχνουν αν το μωρό στην Ακρόπολη το πήρε ο ίδιος άνδρας που άρπαξε βρέφος στον Άλιμο τον Μάιο - Οι ομοιότητες των δύο υποθέσεων
Και στις δύο υποθέσεις εμπλέκονται γυναίκες Ρομά τις οποίες πλησίασε ένας άνδρας, τους πρότεινε να τους αγοράσει κάτι για τα βρέφη, τα οποία τελικά άρπαξε
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση του βρέφους των 30 ημερών που εντοπίστηκε από μια 54χρονη γυναίκα μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης στην περιοχή της Ακρόπολης το βράδυ της Τετάρτης.
Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκεται ο - αγνώστων στοιχείων - άνδρας, ο οποίος αναζητείται για την αρπαγή άλλου βρέφους στον Άλιμο τον περασμένο Μάιο καθώς υπάρχουν αρκετές ομοιότητες στις δύο υποθέσεις στις οποίες, υπενθμίζεται, ενεπλάκησαν γυναίκες Ρομά.
Στην περίπτωση της Ακρόπολης πρόκειται για μια γυναίκα που συνελήφθη για Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκου ενώ είχε πάει στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων για να δηλώσει την εξαφάνισή του βρέφους περιγράφοντας στους αστυνομικούς ότι ένας άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί όσο αυτή ψώνιζε μέσα σε φαρμακείο.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η γυναίκα συνάντησε τον άνδρα σε λεωφορείο με κατεύθυνση τον Πειραιά ενώ έκανε επαιτεία και εκείνος της πρότεινε να μπουν σε ένα φαρμακείο για να της αγοράσει γάλα για το μωρό. Όταν, όμως, η γυναίκα μπήκε στο φαρμακείο, ο άνδρας πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.
Στην περίπτωση του Αλίμου επρόκειτο για τη γιαγιά του βρέφους η οποία ζητιάνευε έξω από σούπερ μάρκετ όταν την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα να της λέει «πάμε μέσα να σου ψωνίσω». Όταν αυτό συνέβη, την ώρα που βρέθηκαν στο διάδρομο με τις πάνες, ο δράστης πήρε το κοριτσάκι και εξαφανίστηκε με τη γιαγιά του παιδιού να βάζει τις φωνές και να καταγγέλλει την αρπαγή στην ΕΛΑΣ.
Ωστόσο, όπως προέκυψε στη συνέχεια από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης και η γιαγιά του παιδιού γνωρίζονταν από πριν καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν επισκεφθεί και άλλα σούπερ μάρκετ για ψώνια, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν στις επισκέψεις αυτές είχαν μαζί και το παιδάκι.
Όπως έγραφε τότε το protothema.gr, πρόκειται για έναν σκουρόχρωμο άνδρα, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος για την υπόθεση του Αλίμου.
