Βρέθηκε βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Βρέθηκε βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία - Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του στους αστυνομικούς
Ένα βρέφος 30 ημερών εντόπισε, γύρω στις 20:45 της Τετάρτης (3/9), επί της οδού Καλλιρρόης 130 στην Ακρόπολη, μια 54χρονη.
Η 54χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, βρήκε το βρέφος σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.
Λίγο μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να κάνει ψώνια, ωστόσο εκείνος πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.
