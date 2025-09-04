Συγχαρητήρια από Χρυσοχοΐδη για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων: Ήταν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση
«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα» διαμηνύει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τα συγχαρητήριά του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων εξέφρασε με δήλωσή του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μια «ιδιαίτερα επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε λαθραία και νοθευμένα καύσιμα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο».
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους πόρους.
Όλη η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση μιας ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε λαθραία και νοθευμένα καύσιμα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους πόρους.
Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, προστατεύοντας την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον».
