Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 ευρώ



Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 ευρώ

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 ευρώ

Οι πέντε μέθοδοι της απάτης

παρουσίασε τις πέντε μεθόδους

που χρησιμοποιήθηκαν, με βάση την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη

που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Οι στόχοι της ομάδας θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων, την εξέταση της δραστηριοποίησης των εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής τους.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλήγοντας ότι «η νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».