Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Ο εκ των βασικών κατηγορούμενων στην πολύκροτη υπόθεση δέχθηκε να «μεσολαβήσει» σε ισχυρά πρόσωπα, ώστε η κόρη της να πάρει πτυχίο και να μην διαγραφεί από το πανεπιστήμιο - Ο κατηγορούμενος είχε πάρει ήδη 5.000 από τις 15.000 που είχε η γυναίκα και ήταν όλες οι οικονομίες της
Τις οικονομίες μιας ζωής μιας φτωχής γυναίκας που εργάζεται ως καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο ένας από τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως εγκέφαλοι της μαφίας της Κρήτης. Η γυναίκα, που όπως προκύπτει από τη δικογραφία γνωριζόταν με τον ξενοδόχο από παιδί, στράφηκε σ΄αυτόν για βοήθεια μπροστά στον κίνδυνο να διαγραφεί η κόρη της από το πανεπιστήμιο, καθώς είχε συμπληρώσει οκτώ χρόνια φοίτησης και εξακολουθούσε να χρωστά δεκατρία μαθήματα. Ο κατηγορούμενος της πούλησε το παραμύθι ότι χάρη στις γνωριμίες και τις διασυνδέσεις του με ισχυρά πρόσωπα της κοινωνίας των Χανίων, ανάμεσά τους και πολιτικούς τόσο της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να βάλει στο χέρι τα 15.000 ευρώ που ήταν όλες κι όλες οι οικονομίες μιας ζωής. Η γυναίκα, προ των αποκαλύψεων, είχε ήδη δώσει στον κατηγορούμενο 5.000 ευρώ ως «δώρο» για τους ισχυρούς που θα ενοχλούσε προκειμένου να πάρει το παιδί της πτυχίο.
Απελπισμένη η γυναίκα, μπροστά στο ενδεχόμενο να διαγραφεί από το πανεπιστήμιο το παιδί της, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, απευθύνθηκε στον γνωστό της ξενοδόχο. Η ίδια, στην κατάθεσή της, περιγράφει ότι η κόρης «τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της, και έτσι δεν είναι σε θέση να τελειώσει την σχολή της. Επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από την αρχή της φοίτησης της, υπήρχε κίνδυνος να την διαγράψουν από το πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό θα επιβάρυνε πολύ την υγεία της κόρης μου, πράγμα το οποίο με έφερε σε πραγματική απελπισία. Μην μπορώντας να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, πάνω στην απελπισία μου αυτή, σκέφτηκα να πάρω
τηλέφωνο τον παιδικό μου φίλο, για να με βοηθήσει. Το έκανα αυτό γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν ισχυρό άνθρωπο, γνωρίζω όμως ότι αυτός είναι άτομο το οποίο έχει γνωριμίες και διατηρεί επαφές με ισχυρά πρόσωπα στα Χανιά».
Εκείνος της είπε ότι θα προσπαθούσε να μεσολαβήσει στα ισχυρά άτομα που γνωρίζει για να καταφέρει αυτό που ήθελα, αλλά όπως της ανέφερε «θα χρειαζόταν να καταβληθεί ένα «δώρο» στους ανθρώπους που θα ενοχλούσε. Βέβαια μου ανέφερε ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα πάρει το πτυχίο η κόρη μου, παρόλο που θα έδινα τα λεφτά. Εγώ επειδή ήμουν σε δεινή θέση αποδέχθηκα το γεγονός αυτό και κατόπιν συνεννόησης του έστειλα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής από
τον λογαριασμό μου, στον λογαριασμό του, συνολικό ποσό -5.000- ευρώ. Αφού έδωσα τα λεφτά αυτός μου είπε ότι θα προσπαθήσει να μεσολαβήσει για το πτυχίο. Μετά από λίγο καιρό δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του γιατί μου είπε ότι το Σεπτέμβριο στη νέα εξεταστική θα γίνει η προσπάθεια μεσολάβησης.»
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διάλογοι της μητέρας, αλλά και της κόρης με τον κατηγορούμενο που έχουν καταγραφεί στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Στην πρώτη επικοινωνία η βιοπαλαίστρια περιγράφει με έκδηλη την αγωνία και την απελπισία της και κάνει το λάθος να του πει ότι έχει 15.000 ευρώ, τις οικονομίες μιας ζωής, όπως του λέει για να εξασφαλίσει το πτυχίο της κόρης της. Αυτός της παρουσιάζει τις ισχυρές του γνωριμίες, αναφέρει ονόματα και σε άλλη επικοινωνία της λέει ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί «μίζα» στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ όπως χαρακτηριστικά της αναφέρει το αποτέλεσμα παρά την απόδοση των χρημάτων δεν θα είναι βέβαιο (50%).
Η γυναίκα, λόγω της δεινής θέσης που βρίσκεται, αποδέχεται το ρίσκο και προτίθεται να καταβάλει χρήματα ως «μίζα», πειθόμενη πλήρως από τα λεγόμενα του παιδικού της φίλου.
Ο διάλογός του, είναι χαρακτηριστικός:
Γυναίκα: «Έλα παιδί μου»
Κατηγορούμενος: «Για πες μου.»
Γυναίκα: «Λοιπόν άκου αυτή, είναι χρόνια τώρα σε αυτή τη σχολή, και το Σεπτέμβρη θα τη διαγράψουνε.»
Κατηγορούμενος: «Το Σεπτέμβρη;»
Γυναίκα: «Ε ναι. Και θέλει να το πάρει και για τον πατέρα της και για όλα και κλαίει και μουρμουρίζει.»
Κατηγορούμενος: «Ναι.»
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διάλογοι της μητέρας, αλλά και της κόρης με τον κατηγορούμενο που έχουν καταγραφεί στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Στην πρώτη επικοινωνία η βιοπαλαίστρια περιγράφει με έκδηλη την αγωνία και την απελπισία της και κάνει το λάθος να του πει ότι έχει 15.000 ευρώ, τις οικονομίες μιας ζωής, όπως του λέει για να εξασφαλίσει το πτυχίο της κόρης της. Αυτός της παρουσιάζει τις ισχυρές του γνωριμίες, αναφέρει ονόματα και σε άλλη επικοινωνία της λέει ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί «μίζα» στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ όπως χαρακτηριστικά της αναφέρει το αποτέλεσμα παρά την απόδοση των χρημάτων δεν θα είναι βέβαιο (50%).
Η γυναίκα, λόγω της δεινής θέσης που βρίσκεται, αποδέχεται το ρίσκο και προτίθεται να καταβάλει χρήματα ως «μίζα», πειθόμενη πλήρως από τα λεγόμενα του παιδικού της φίλου.
Ο διάλογός του, είναι χαρακτηριστικός:
Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρει ονόματα πολιτικών παραγόντων των Χανίων και εν τέλει, λίγο πριν από τις αποκαλύψεις παίρνει από τη γυναίκα 5.000 ευρώ, ενόψει της… εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Ήδη, πάντως, είχε διασφαλίσει ότι η μεσολάβηση είχε πιθανότητες να είναι αποτελεσματική κατά 50%….
