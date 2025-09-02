Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους

Γυναίκα: «Έχουμε όμως διάφορα, έχει πάθει κατάθλιψη, δεν ξέρει τι θέλει, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Εν το μεταξύ δουλεύει κιόλας, δηλαδή το θέλει το πτυχίο σα πτυχίο. Και λέω έχου...»Κατηγορούμενος: «Η κοπελιά που είναι Χανιά είναι ή Ηράκλειο;»Γυναίκα: «Όχι Χανιά»Κατηγορούμενος: «Είναι Χανιά…δηλαδή Χανιά ψάχνουμε να βρούμε;»Γυναίκα: «Όχι στο Ηράκλειο, έχεις κανα κονέ εσύ εκεί;»Κατηγορούμενος: «Βρε θα μιλήσω πάνω με υπουργείο εγώ άστο, για λέγε μου»Γυναίκα: «Είναι στο… στο Ηράκλειο, είναι ...»Κατηγορούμενος: «Ναι θα τα πούμε τα υπόλοιπα, εμένα πες δηλαδή ότι…εεε…είναι στο ... στο Ηράκλειο»Γυναίκα: «Ναι»Γυναίκα: «Εγώ καθαρίστρια είμαι και κυλικειού, τα ξέρεις τα νέα μου»Κατηγορούμενος: «...με τη μικρή πες μου, με την μικρή πες μου»Γυναίκα: «Εγώ, αυτή, εγώ θέλω το πτυχίο γιατί θα τρελαθεί στο τέλος και θα είναι το πτυχίο η αιτία και να σου πω κάτι, εγώ δεν αντέχω άλλο»Κατηγορούμενος: «Ναι»Γυναίκα: «Δεν αντέχω άλλο. Δουλεύω από το πρωί έως το βράδυ, τα ξέρεις μωρέ τα, είχα τα κοπέλια σου.»Κατηγορούμενος: «Το ξέρω και τα παιδιά μου το χαν πει εμένα…»Γυναίκα: «Ναι, τα λατρεύω ε, δεν το λέω γι’ αυτό»Κατηγορούμενος: «Το ξέρω μωρέ, το ξέρω…ακατάληπτο…και γνωριζόμαστε. Κάτσε να δούμε τώρα πως μπορούμενα βοηθήσουμε…»Γυναίκα: «Αυτή χρωστάει περίπου δέκα μαθήματα.»Κατηγορούμενος: «Ναι»Γυναίκα: «Και θέλω να πάρει το πτυχίο…εγώ μπορώ να δώσω μέχρι δέκα, δεκαπέντε χιλιάρικα μπορώ να δώσω.»Κατηγορούμενος: «Όχι, όχι τόσα πολλά, κάτω από...»Γυναίκα: «Εντάξει ρε συ θα κάνω…έχω κάποιες, οι οικονομίεςμου όλες είναι»Κατηγορούμενος: «Άκουσε με»Γυναίκα: «Θα τα δώσω δεν με νοιάζει, μπρος του να είναι καλά αυτή Μαθιέ, να μη μου πάθει κάτι… »Κατηγορούμενος: «Ναι Παναγία μου, όχι, όχι.»Γυναίκα: «Μετά είμαι να σβήσω, δηλαδή δεν θέλω κάτι άλλο»Κατηγορούμενος: «Όχι, όχι. Άκουσε με να δούμε τι θα κάνουμε τώρα.»Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρει ονόματα πολιτικών παραγόντων των Χανίων και εν τέλει, λίγο πριν από τις αποκαλύψεις παίρνει από τη γυναίκα 5.000 ευρώ, ενόψει της… εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Ήδη, πάντως, είχε διασφαλίσει ότι η μεσολάβηση είχε πιθανότητες να είναι αποτελεσματική κατά 50%….