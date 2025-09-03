Η στιγμή που οι Τούρκοι ψαράδες πυροβόλησαν στον αέρα κατά Ελλήνων αλιέων στο Θρακικό πέλαγος - Δεν έχει γίνει σε ελληνικά χωρικά ύδατα
Επεισόδιο στο οποίο Τούρκοι ψαράδες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα κατά Ελλήνων αλιέων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Θρακικό Πέλαγος, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.
Ένας από τους Έλληνες ψαράδες, κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που κάποιος από τους Τούρκους άνοιξε πυρ στον αέρα τρεις φορές ενώ σε μικρή απόσταση βρισκόταν το ελληνικό αλιευτικό.
Ερωτηθείς για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε στο ΟΡΕΝ ότι «δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας εντός χωρικών υδάτων, διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα για το τι συνέβη»
Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ερωτηθείς στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είπε ότι «το θέμα διερευνά το λιμενικό και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση τότε θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες». Έκανε, επίσης, λόγο για «συστηματική παράνομη αλίευση που παραβιάζει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και αποτελεί απειλή για τους θαλάσσιους πόρους», διαβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει υφίσταται ούτε τυπική ούτε άτυπη συμφωνία με την Τουρκία, ούτε και έχει δοθεί άλλη εντολή στο λιμενικό το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλου με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της».
Αφορμή για ό,τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης φαίνεται ότι αποτέλεσε η διαμαρτυρία των Ελλήνων ψαράδων στους Τούρκους καθώς είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές. Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ένας ναυτικός που επιβαίνει σε μηχανότρατα ο ίδιος ακούγεται να λέει ότι οι Τούρκοι αλιείς καλούν τους Έλληνες… να φύγουν γιατί κατά τη δική τους παράνομη λογική θεωρούν πως βρίσκονται σε διεθνή ύδατα!
Σε ένα άλλο βίντεο, ο ίδιος ναυτικός δείχνει πως σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απωθούν τα ελληνικά αλιευτικά -τα οποία και αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν-, φωνάζοντας πως «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, Κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας».
Μας βγάλανε και όπλα μέσα στην Ελλάδα!￼Posted by Fanis Keramoti on Tuesday, September 2, 2025
Οι μαρτυρίες
Posted by Παύλος Μανωλής on Tuesday, September 2, 2025
Posted by Fanis Keramoti on Tuesday, September 2, 2025
Όπως κατήγγειλε στο voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε (σ.σ. χθες) το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».
«Έγινε κάτι που γίνεται κάθε μέρα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Βγήκαμε για την απογευματινή μας ψαριά από το λιμάνι της Κεραμωτής και της Καβάλας. Είχαμε πληροφορηθεί από συναδέλφους ψαράδες ότι προχθές το βράδυ μας είχαν παραβιάσει το νησί της Σαμοθράκης, ότι είχαν μπει και είχαν ψαρέψει Τούρκοι ψαράδες και αυτό που αντικρύσαμε χθες το απόγευμα ήταν μια κατάσταση που είχαμε καιρό να την αντικρύσουμε. Είδαμε ξαφνικά μια χαοτική κατάσταση που είχαμε καιρό να την δούμε», είπε από την πλευρά του στο MEGA o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντής Παγώνης
«Είδαμε περίπου 10 αλιευτικά σκάφη Τούρκων, να αλιεύουν και μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα αλλά και τα διεθνή χωρικά ύδατα. Κάναμε το αναμενόμενο, προσπαθήσαμε να τους αναχαιτίσουμε, με τους τρόπους που γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να τους παρεμποδίσουμε από το να ρίξουν δίχτυα κτλ. και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μας κυνηγάει το τουρκικό αλιευτικό» συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Παγώνη «είχαμε κάνει κλήσεις στο Λιμενικό πριν προσεγγίσουμε εμείς την περιοχή για να είμαστε και εμείς σωστά τυπικοί σε όλα, ήρθε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Καθυστέρησε να έρθει. Ήρθε όταν τα τουρκικά ήταν βγει στα διεθνή ύδατα. Και στο σημείο να ήταν το Λιμενικό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι Τούρκοι αλιείς και έτσι όπως έχουν μάθει να δουλεύουν τα τελευταία χρόνια ειδικά, δεν μπορεί να τους κουνήσει τίποτα με τις συγκεκριμένες τακτικές που κάνουμε. Τους έχουμε δώσει χώρο είναι πασιφανές. Αυτό ξεκινά από το κράτος, έχει ευθύνη και η Ευρώπη και όλοι για την κατάσταση στο Αιγαίο. Το Λιμενικό εκτελεί εντολές. Προσπαθεί να τους αναχαιτίσει, δεν έχουμε κάνει μία σύλληψη».
«Για να ξεκαθαρίσουμε οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα. Το έκανα για εκφοβισμό 2-3 φορές. Άλλη μια φορά πριν 3 χρόνια είχε γίνει αυτό. Το στενάχωρο είναι ότι εμείς σε 10 χρόνια από τώρα, με την πολιτική που εξακολουθούν να κάνουν με τους ψαράδες, δεν θα υπάρχουμε ούτε να είμαστε εκεί. Αν δεν ήμασταν εμείς εκεί, θα κοιμόμασταν στις κρεβατοκάμαρές μας και δεν θα παίρναμε χαμπάρι τίποτα. Θα έπιανε ο τούρκος ψάρι ελληνικό, θα τα ξεφόρτωναν και θα τα αγοράζαμε εμείς» κατέληξε ο κ. Παγώνης.
Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.
