Ανάρτηση Καμμένου στο Χ μετά τις συνομιλίες με κρητική μαφία: «Τώρα αρχίζουμε πάλι»
Η αντίδραση του πρώην προέδρου των ΑΝΕΛ για την επικοινωνία που είχε με τον κατηγορούμενο ως εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ αντέδρασε ο Πάνος Καμμένος στην δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον εμπλεκόμενο στην πολύκροτη υπόθεση της κρητικής μαφίας, ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει, για να εκλεγεί ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μητροπολίτης.
«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε συγκεκριμένα ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην ανάρτησή του.
