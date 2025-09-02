Ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα, δεν έχω σχέση - Ο Καμμένος απαντά για τη συνομιλία με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας



Η δικογραφία

Στη δικογραφία και στο κομμάτι της που αφορά την καταπάτηση και πώληση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων και μετέπειτα τους εκβιασμούς ώστε να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι (που στο μεταξύ είχαν πουλήσει τα δύο αδέλφια σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες), αναφέρεται χαρακτηριστικά:

- Ο ένας εκ των ξενοδόχων- κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη, τον

ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ξενοδόχος προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο τμήμα…. Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

-Στις 12 Αυγούστου, ο ξενοδόχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με

. Του μιλάει για τον αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «το ελέγχει απόλυτα». Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων». Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της κρητικής μαφίας επικοινωνεί στη συνέχεια με τον αρχιμανδρίτη και του μεταφέρει τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

-Ο αρχιμανδρίτης ζητά από τον ξενοδόχο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του σημερινού κατηγορούμενου στην εκκλησία.

-Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο ξενοδόχος σε άλλη επικοινωνία του με τον αρχιμανδρίτη υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ.Καμμένο, ενώ στη συνέχεια … διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου…

Αναφέρεται ειδικότερα ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο ξενοδόχος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ... μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.