Συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση του «χαπιού του βιασμού»
ΕΛΛΑΔΑ
O 45χρονος διακινούσε τη ναρκωτική ουσία στην πόλη - Τι άλλο βρέθηκε στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 45χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές χθες, Δευτέρα. Ο άντρας κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστής και ως «χάπι του βιασμού», καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα αναβολικά και επιβλαβή φάρμακα.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από την αξιολόγηση πληροφοριών που έδειχναν ότι ο 45χρονος διακινούσε GHB στην πόλη. Οι αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση και τον εντόπισαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 7 γυάλινα φιαλίδια με GHB, συνολικής ποσότητας 73,3 ml,

- 2 σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της ίδιας ουσίας,

- 243 δισκία, ένα φιαλίδιο και 5 αμπούλες αναβολικών σκευασμάτων,

- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο 45χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη συνέχεια της διαδικασίας.

